Между Канадой и Индией разразился большой дипломатический конфликт
Трех граждан Индии арестовали по обвинению в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло за собой большой дипломатический конфликт между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен вооруженными людьми в масках на оживленной автостоянке в пригороде Ванкувера в июне прошлого года.
Дипломатический спор обострился после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Индии могло быть замешано в преступлении.
Арестованным индийцам от 22 до 28 лет, они жили в Эдмонтоне, Альберта, и находились в Канаде в течение последних 3-5 лет.
Канадская полиция заявила, что в ходе расследования убийства и заговора с целью убийства исследуются также "связи с правительством Индии".
"По этим вопросам продолжаются отдельные и четкие расследования, конечно, не ограничиваясь причастностью людей, арестованных сегодня", – сказал помощник комиссара Дэвид Тебул.
Канадские следователи работали с коллегами из Индии, но, по их словам, сотрудничество было "достаточно тяжелым и сложным".
Полиция сообщила, что к убийству могут быть причастны другие лица, и могут быть новые аресты или предъявлены обвинения.
Кем был лидер канадских сикхов
Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.
В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.
Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.
Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в "расстрельном списке", и что существует угроза его жизни.
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