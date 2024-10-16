Дипломатичний конфлікт Індії з Канадою може вплинути на світові амбіції Моді

Експерти стверджують, що протистояння між Індією та Канадою через вбивство сикхського активіста може вплинути на амбіції Індії, яка намагається позиціонувати себе як світову державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Майкл Кугельман з американського аналітичного центру Wilson Center заявив, що різка реакція Індії частково пояснюється тим, наскільки публічно Канада висунула свої звинувачення. "Нью-Делі вкрай чутливий до будь-якої зовнішньої критики своєї політики. І все ж таки Канада критикує не тільки індійську політику. Її уряд на найвищому рівні публічно висловлює деякі з найсерйозніших звинувачень, які може висунути інший уряд", - сказав він. Старший аналітик Міжнародної кризової групи Парвін Донті заявив, що зростаючий розкол між Індією та Канадою також "вплине на зростаюче стратегічне порозуміння між США і західними демократіями", які прагнуть залучити Нью-Делі як противагу Пекіну. "Канадські звинувачення проти Індії йдуть урозріз із тим, що Нью-Делі користується сприятливим зовнішнім середовищем. Це стане каменем спотикання для великодержавних амбіцій Індії", - сказав Донті.