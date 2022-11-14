Дипломаты G20 наконец-то согласовали проект заявления саммита. Несмотря на Россию
Представители внешнеполитических ведомств стран-участников саммита G20 на Бали согласовали в конце дня 14 ноября коммюнике для своих лидеров. Преградой стало преодоление разногласий по поводу того, насколько жестко критиковать Россию за ее войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Целый день дипломаты искали формулировки, позволяющие провести четкую границу между признанием обеспокоенности Россией и требованием уступок от нее.
Согласованный проект декларации корреспондируется с предыдущей резолюцией ООН, которая также выражала обеспокоенность по поводу агрессии России и требовала от нее выйти из Украины. В то же время, сегодняшний проект заявления G20 отмечает разногласия прежде всего в том, что Россия отказывается называть полномасштабное вторжение в Украину войной. При этом некоторые дипломаты предлагали ссылаться "на войну в Украине", а не "на войну России в Украине".
Было также достигнуто соглашение о формулировках, осуждающих любые угрозы использования ядерного оружия, на чем особо настаивали представители США. Упоминался и запрет на использование этого оружия, как заявляла Москва, говоря о применении всех имеющихся в ее распоряжении средств для защиты незаконно аннексированных территорий в Украине.
Несмотря на то, что вопрос вторжения России в Украину заполнил всю повестку дня саммита, которая до сих пор остается неизвестной, на саммите будут обсуждаться также вопросы здравоохранения и изменений климата, о которых было договорено во время прошлогоднего саммита в Риме.
В течение дня на встречах за закрытыми дверьми саммита G20 Китай решительно поддерживал Россию, препятствуя попыткам западных официальных лиц включить в него формулировки, осуждающие войну.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров является самым высоким российским официальным лицом на саммите G20. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от общего фото на Бали.
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