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У жителей России намерены отбирать имущество за критику войны, - британская разведка

Россия, Среда 24 января 2024 11:45
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У жителей России намерены отбирать имущество за критику войны, - британская разведка Фото: Имущество жителей России отберут за критику войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная дума РФ (нижняя палата) 22 января обсудила законопроект об аресте финансовых активов, в том числе имущества, у жителей России, которые открыто критикуют российскую армию и "специальную военную операцию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последние месяцы несколько российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны.

В британской разведке напоминают, что в 2022 году Путин подписал изменения в закон об иностранных агентах 2012 года, который широко использовался для репрессий против противников режима. По состоянию на 3 ноября 2023 года общий список "иностранных агентов" составлял 707 человек.

По данным британской разведки, в "иностранные агенты" включают независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены действовать за пределами России.

"Весьма вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Недавний законопроект в сочетании с мерами по иностранным агентам, вероятно, направлен на полное ограничение критики войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка жителями Росси войны против Украины

Напомним, по данным независимого "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля 2022 года.

В ноябре 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживали войну, не поддерживали - 18% респондентов.

По данным опроса "Левада-центра", проведенного в августе 2023 года, жители России в большинстве своем не готовы к компромиссам. Только 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "определенно" согласны идти на уступки).

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