Диплом - не гарантия успеха. Демограф призвала изменить отношение к рабочим профессиям

Молодежь не идет в детсады и школы - и это не новая проблема

Комментируя ситуацию, когда в детсадах и школах преобладают работники в возрасте 55+, Либанова отметила, что такая тенденция существует не первый десяток лет. По ее словам, еще тогда, когда ее сын посещал детский сад, жаловались, что молодежь не хочет работать воспитателями.

"Это не какая-то катастрофа, это просто такая ситуация", - отметила она.

Молодые люди, по словам демографа, стремятся:

зарабатывать больше,

развиваться в творческих или престижных сферах,

строить карьеру с более высокими доходами.

В то же время вопрос не только в возрасте работников, но и в уровне зарплат и уважения к профессии.

Проблема - в отношении к работе

Либанова убеждена, что в Украине не сформировано уважение к каждому труду. В западных странах, в частности в США или Норвегии, квалифицированная работа имеет общественное уважение независимо от статуса.

"Работа медицинской сестры - это квалифицированно, уважительно. А у нас как относятся к медицинской сестре? "Ну, у тебя ничего не получилось, то ты там и работаешь", - отметила она.

По словам эксперта, это не вопрос возрастной дискриминации, а так называемой "сегрегации" видов деятельности.

Пока учитель или воспитатель будет восприниматься как "менее успешный", молодежь не будет видеть смысла выбирать эти профессии.

В Украине переоценено значение высшего образования, - доктор экономических наук Элла Либанова (инфографика РБК-Украина)

Диплом как культ

Отдельно демограф обратила внимание на преувеличенный вес высшего образования в украинском обществе. По ее словам, стереотип "есть диплом - жизнь удалась" часто передается даже не от родителей, а от старшего поколения.

В то же время рабочие профессии сегодня нередко обеспечивают более высокий доход, чем некоторые "офисные" специальности.

"Все, что ты должен был сделать для ребенка, ты сделал: дал ему высшее образование. Это понимание надо ломать", - подчеркнула Либанова.

Почему в Европе рабочие профессии престижны

Эксперт привела пример Германии, где рабочие специальности имеют высокий статус. Она предложила обратить внимание даже на мелкие детали: как выглядит водитель автобуса, как он одет и как ведет себя.

"И сравните с нашими маршрутками. Одно с другим связано", - отметила Либанова.