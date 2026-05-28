RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

С дипфейками и ИИ: в Одессе разоблачили сеть колл-центров, которые грабили людей

11:59 28.05.2026 Чт
2 мин
Как работала схема?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: В Одессе раскрыли колл-центр с deepfake и фейковыми казахскими силовиками (Getty Images)

В Одессе разоблачили преступную сеть колл-центров, которая обманывала казахстанцев, маскируясь под банковские и силовые структуры. 13 фигурантов уже получили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в Фейсбуке.

Читайте также: Псевдоромантика и криптобиржи: в Днепре разоблачили масштабную сеть колл-центров

Кто стоит за схемой

Преступную организацию создали двое жителей Одессы. Злоумышленники звонили гражданам Казахстана и представлялись работниками банков, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов этой страны.

Под предлогом "защиты счетов", "обновления приложений" или угрозы уголовного преследования они убеждали людей устанавливать вредоносные программы. Те открывали злоумышленникам доступ к телефонам и банковским сервисам жертв.

Общая сумма убытков - почти 2,5 миллиона гривен.

Как работал колл-центр

Организация имела четкую иерархию. Каждый участник выполнял конкретную роль:

  • администраторы - контролировали работу и обучали персонал;
  • HR - занимались наймом и финансами;
  • "холодники" - звонили потенциальным жертвам первыми;
  • "клоузеры" - более опытные участники, которых подключали, когда жертва начинала сомневаться;
  • ИТ-специалисты, менторы и операторы - обеспечивали техническую сторону работы.

Контакты жертв поступали через таргетированную рекламу. Все звонки и взаимодействия фиксировались в CRM-системе.

Deepfake и искусственный интеллект на "службе" мошенников

Чтобы жертвы поверили, злоумышленники использовали технологию deepfake и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Так они имитировали внешность "настоящих" представителей казахстанских силовых структур.

Кроме того, применяли методы психологического давления: убеждали людей, что те находятся под угрозой уголовного преследования, и требовали немедленно действовать.

Полученные деньги тратили на покупку автомобилей, поддержку сети колл-центров и собственное обеспечение.

Операцию провели совместно - оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области, следователи полиции, Департамент противодействия киберпреступности МВД Казахстана, бойцы КОРД и батальон полиции особого назначения. Процессуальный надзор осуществляла Одесская областная прокуратура.

Во время обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и помещениях колл-центров изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • носители информации и банковские карты;
  • оборудование колл-центров, черновые записи;
  • автомобили и наличные.

Девять участников задержали в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщало РБК-Украина, полиция Днепропетровщины разоблачила группу псевдобанковских работников, которые обманули десятки украинцев почти на 3 миллиона гривен через сеть колл-центров. Десяти участникам схемы сообщили о подозрении.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что трое должностных лиц ТЦК фиктивно внесли в реестр почти 300 "мобилизованных" - среди них умершие, осужденные и те, кто уже давно проходил службу. Всем троим объявлено подозрение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаМошенническая схема