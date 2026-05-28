С дипфейками и ИИ: в Одессе разоблачили сеть колл-центров, которые грабили людей

В Одессе разоблачили преступную сеть колл-центров, которая обманывала казахстанцев, маскируясь под банковские и силовые структуры. 13 фигурантов уже получили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в Фейсбуке.
Преступную организацию создали двое жителей Одессы. Злоумышленники звонили гражданам Казахстана и представлялись работниками банков, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов этой страны.
Под предлогом "защиты счетов", "обновления приложений" или угрозы уголовного преследования они убеждали людей устанавливать вредоносные программы. Те открывали злоумышленникам доступ к телефонам и банковским сервисам жертв.
Общая сумма убытков - почти 2,5 миллиона гривен.
Организация имела четкую иерархию. Каждый участник выполнял конкретную роль:
Контакты жертв поступали через таргетированную рекламу. Все звонки и взаимодействия фиксировались в CRM-системе.
Чтобы жертвы поверили, злоумышленники использовали технологию deepfake и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Так они имитировали внешность "настоящих" представителей казахстанских силовых структур.
Кроме того, применяли методы психологического давления: убеждали людей, что те находятся под угрозой уголовного преследования, и требовали немедленно действовать.
Полученные деньги тратили на покупку автомобилей, поддержку сети колл-центров и собственное обеспечение.
Операцию провели совместно - оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области, следователи полиции, Департамент противодействия киберпреступности МВД Казахстана, бойцы КОРД и батальон полиции особого назначения. Процессуальный надзор осуществляла Одесская областная прокуратура.
Во время обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и помещениях колл-центров изъяли:
Девять участников задержали в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
