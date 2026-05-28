С дипфейками и ИИ: в Одессе разоблачили сеть колл-центров, которые грабили людей

Кто стоит за схемой

Преступную организацию создали двое жителей Одессы. Злоумышленники звонили гражданам Казахстана и представлялись работниками банков, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов этой страны.

Под предлогом "защиты счетов", "обновления приложений" или угрозы уголовного преследования они убеждали людей устанавливать вредоносные программы. Те открывали злоумышленникам доступ к телефонам и банковским сервисам жертв.

Общая сумма убытков - почти 2,5 миллиона гривен.

Как работал колл-центр

Организация имела четкую иерархию. Каждый участник выполнял конкретную роль:

администраторы - контролировали работу и обучали персонал;

HR - занимались наймом и финансами;

"холодники" - звонили потенциальным жертвам первыми;

"клоузеры" - более опытные участники, которых подключали, когда жертва начинала сомневаться;

ИТ-специалисты, менторы и операторы - обеспечивали техническую сторону работы.

Контакты жертв поступали через таргетированную рекламу. Все звонки и взаимодействия фиксировались в CRM-системе.

Deepfake и искусственный интеллект на "службе" мошенников

Чтобы жертвы поверили, злоумышленники использовали технологию deepfake и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Так они имитировали внешность "настоящих" представителей казахстанских силовых структур.

Кроме того, применяли методы психологического давления: убеждали людей, что те находятся под угрозой уголовного преследования, и требовали немедленно действовать.

Полученные деньги тратили на покупку автомобилей, поддержку сети колл-центров и собственное обеспечение.

Операцию провели совместно - оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области, следователи полиции, Департамент противодействия киберпреступности МВД Казахстана, бойцы КОРД и батальон полиции особого назначения. Процессуальный надзор осуществляла Одесская областная прокуратура.

Во время обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и помещениях колл-центров изъяли:

компьютерную технику и мобильные телефоны;

носители информации и банковские карты;

оборудование колл-центров, черновые записи;

автомобили и наличные.

Девять участников задержали в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.