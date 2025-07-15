"Динамо" уже сегодня получит соперника в Лиге чемпионов: где можно увидеть в Украине матч "Хамрун Спартанс" - "Жальгирис"

Расклады перед ответным матчем

Поединок между чемпионами Мальты и Литвы состоится 15 июля на стадионе в городе Хамрун. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Литовцы выйдут на поле, имея два мяча в запасе после домашней победы. Неделю назад в Вильнюсе в воротах "спартанцев" расписались легионеры "бело-зеленых" - румын Антал и Хаджи с Коморских островов.

Аналитики считают, что преимущества после первого матча должно хватить "Жальгирису" для общей победы. И хотя букмекеры в ответной игре отдают предпочтение хозяевам (коэффициент на победу "Хамруна" - 2,09-2,13) в общий реванш веры мало.

Поэтому, скорее всего, именно с "Жальгирисом" подопечным Александра Шовковского придется играть за выход в третий раунд самого престижного еврокубка.

Желающие увидеть первого соперника динамовцев, могут сделать это в прямом эфире. В Украине матч "Хамрун Спартанс" - "Жальгирис" будут транслировать телеканалы Sport 1 и Sport 3.

Когда стартует "Динамо"

Уже в следующий вторник, 22 июля победитель этой пары будет принимать киевское "Динамо" в первой игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине - на домашнем поле "Динамо" в еврокубковом сезоне.