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"Динамо" виступило із заявою щодо звинувачень з боку "Челсі"

Новини » Спорт    19.03.2019 - 11:15
"Динамо" виступило із заявою щодо звинувачень з боку "Челсі"
Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Київський клуб заперечує прояви расизму під час гри

"Динамо" виступило з офіційною заявою щодо звинувачень в прояві расизму з боку київських уболівальників під час матчу 1/8 Ліги Європи з "Челсі" (0:5). Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх"

Напередодні представники лондонського клубу заявили, що під час поєдинку в Києві на НСК "Олімпійський" один з футболістів "синіх" піддався образам на расовому ґрунті. За даними BBC, це вінгер Каллум Хадсон-Одоі.

"Дійсно, під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представникам ФК Динамо про звернення офіційних осіб ФК Челсі з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одоі чув" мавпячі крики "(monkey chants) на свою адресу в другому таймі ... Однак не було виявлено жодних ознак, що підтверджують факт будь-яких дискримінаційних проявів", - йдеться в заяві київського клубу.

Нагадаємо, що "Челсі" було заборонено реєструвати нових футболістів до кінця січня 2020 року за порушення правил підписання гравців у віці до 18 років. Лондонський клуб подав апеляцію, яку ФІФА розгляне до літнього трансферного вікна.

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