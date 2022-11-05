"Шахтер" на классе обыграл "Ингулец" и сократил отрыв от "Днепра-1" наверху Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Шахтер" – "Ингулец" – 3:0

Голы: Крыськив, 18, Сикан, 69 (пенальти), 90+3

Прогнозируемо "горняки" сразу захватили инициативу и начали "грузить" штрафную площадку гостей навесами и забросами. Правда, с действительно опасными моментами в дебюте не сложилось. Первая реальная возможность сразу стала голом.

На 18-й минуте острота пришла с правого фланга. Траоре на дальней стойке сбросил под удар Джурасеку, но хорват оставил мяч для Крыськива, и украинский хавбек оформил первый гол в составе "Шахтера".

Удвоить преимущество гранд мог перед перерывом. В центре событий снова оказался Джурасек. Именно на него защитник гостей Павлов неудачно сбросил мяч на углу штрафной зоны, но легионер "горняков" пробил мимо дальнего угла ворот.

После перерыва первыми момент создали гости. Это Одарюк классно открылся под передачу на ход на правом краю штрафной, получил мяч и отважился пробить с острого угла – Трубин справился с ударом.

Услышав запах жареного, "Шахтер" добавил в активности и быстро получил возможность удвоить преимущество. Ситуация проста – Крыськив оказался в штрафной зоне "Ингульца", а Бондаренко наступил ему на ногу. Пенальти доверили Сикану, и молодой форвард уверенно реализовал наказание.

После этого эпизода финальные 20-25 минут превратились в формальность. Да, Одарюк еще мог подарить "Ингульцу" надежду, но не сумел головой переправить в сетку фланговый навес. В целом же "Шахтер" контролировал ситуацию, да еще и забил в финальной атаке.

На третьей добавленной арбитром минуте Крыськив "отклеился" от оппонента на правом краю штрафной, дошел до лицевой поля и прострелил на дальнюю стойку, где забытый всеми Сикан в одно касание замкнул передачу партнера – 3:0.

Благодаря этой победе "Шахтер" сократил отрыв от "Днепра-1" вверху Премьер-лиги. В активе "горняков" 23 очка, а "спортклубовцы" имеют всего на два больше. "Ингулец" же до сих пор без побед и идет на предпоследней строчке.