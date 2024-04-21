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УПЛ: "Динамо" дома разгромило "Полесье"

Киев, Воскресенье 21 апреля 2024 19:53
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УПЛ: "Динамо" дома разгромило "Полесье" Фото: Владислав Ванат открыл счет в противостоянии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" с крупным счетом обыграло житомирское "Полесье" в 25-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Динамо" – "Полесье" – 3:0

Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльский, 77

Удаление: Кравец, 63 (П, вторая красная карточка)

В дебюте встречи команды обменялись опасными моментами. Киевлянин Ярмоленко с рикошетом от защитника из пределов штрафной отправил мяч в руки Кудрику. В ответ житомирянин Козак отправил мяч над девяткой после передачи Назаренко.

В середине первой половины "Динамо" добавило в активности и упустило несколько возможностей забить. Вот выстрел Ваната в подкате заблокировал Чоботенко. Впоследствии не разрешили пробить из пределов штрафной и Буяльскому. А Михавко головой отправил мяч выше ворот.

"Полесье" ответило опасным ударом Мустафаева, который парировал Бущан. В ответ "Динамо" открыло счет. Это Ванат получил передачу Ярмоленко справа в штрафной и пробил под Кудриком – 1:0.

На старте второй 45-минутки столичный гранд закрепил собственное преимущество. Сработала связка Вивчаренко и Шапаренко. Защитник передачей нашел хавбека в чужой штрафной, а тот классно закрутил мяч в дальнюю девятку ворот "полесских волков".

Впоследствии дела гостей стали совсем плохими. Опытный Кравец в течение трех минут получил две желтые карточки и отправился отдыхать досрочно. "Динамо" численным преимуществом сумело воспользоваться однажды – на 77-й минуте Буяльский обокрал Таллеса и после касания Ваната пробил в пустые ворота.

Победа позволила "Динамо" приблизиться к донецкому "Шахтеру" наверху турнирной таблицы УПЛ. "Горняки" имеют в активе 55 очков и матч в запасе, а команда Александра Шовковского набрала 54 пункта. Тем временем "Полесье" осталось на 6-й позиции (39 очков).

К слову, ранее "Верес" расписал ничью с "Днепром-1" в Ровно.

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