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"Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха

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Київ, П'ятниця 09 липня 2021 17:04
"Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха Фото: півзахисник Денис Антюх підписав контракт з "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

"Динамо" підписало контракт з 23-річним півзахисником Денисом Антюхом. У попередні півтора року він був гравцем "Колоса".

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Угода з лівим вінгером розрахована на чотири сезони. Футболіст дістався киянам безкоштовно, оскільки з "Колоса" він пішов по закінченню терміну контракту.

Конкурувати за місце у складі Денису належить з Беньяміном Вербичем і Жерсоном Родрігешом. Можливо і з Карлосом Де Пеною, але майбутнє уругвайця в "Динамо" під питанням.

У минулому сезоні Антюх зіграв 27 матчів за "Колос", забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.

Відомо, що сьогодні "Динамо" також має оголосити про оренду нападника Іллі Шкуріна з московського ЦСКА. Він повинен стати тимчасовою заміною форварду Артему Беседіну, який вибув на півроку через травму коліна, отриману в грі проти Швеції на Євро-2020.

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