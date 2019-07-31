"Динамо" вдалося узгодити трансфер форварда збірної Люксембургу

Нападник збірної Люксембургу і японського "Джубіло Івату" Жерсон Родрігес найближчим часом має стати гравцем київського "Динамо". Про це повідомляє люксембурзьке видання Tageblatt.

Спершу сам футболіст не прийняв пропозицію киян, а клуб не хотів відпускати гравця, але в підсумку вони погодилися на трансфер. У найближчі дні в Україні будуть відправлені офіційні документи по футболістові. Також відомо, що Родрігес підпише з "Динамо" трирічний контракт.

Якщо сума трансферу складе 2 млн євро, трансфер Родрігеса стане другим найдорожчим в історії Люксембургу. Рекорд належить Крістоферу Мартінсу, якого підписали "Янг Бойз" за 2,5 млн євро.

Родрігес цього сезону провів 15 матчів і забив 5 голів. Його контракт з японським клубом розрахований до 31 січня 2022 року.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна ряди киян поповнили Мохаммед Кадірі і Олександр Караваєв.