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"Динамо" звело внічию спаринг із "Івердоном"

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Швейцарія, Неділя 26 червня 2022 21:29
"Динамо" звело внічию спаринг із "Івердоном" Фото: Щойно Олександр Яцик відкрив рахунок у зустрічі (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Перший контрольний матч київського "Динамо" на тренувальних зборах у Швейцарії завершився нічиєю з місцевим "Івердоном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Івердон" – "Динамо" – 1:1

Голи: Бейєр, 71 – Яцик, 14

Склад "Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тимчик, 46; Малиш, 83), Боль (Дячук, 65), Біловар (Бурда, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Яцик (Андрієвський, 46), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський (Царенко, 65), Цітаішвілі (В. Волошин, 46), Антюх (Н. Волошин, 46) – Бєсєдін (Ванат, 46)

"Біло-сині", попри експериментальний склад, довго не запрягали. Повести в рахунку вдалося вже на 14-й хвилині. Це юний Олександр Яцик прорвався лівим флангом, змістився до штрафного майданчика й розкішно поклав під дальню стійку.

Столичний гранд повинен був розвивати свій успіх. Однак, Антюх, Дубінчак, Буяльський, Гармаш та інші свої нагоди змарнували. Як наслідок, спрацювало давнє правило "не забиваєш ти...".

На 71-й хвилині Бейєр вискочив на побачення з Бойком і впевнено реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після провалу оборони. "Динамівці" намагалися додати та дотиснути суперника. Але одиниці на табло вже не змінилися на інші цифри.

Свій наступний спаринг "Динамо" теж проведе у Швейцарії. 29 червня "біло-сині" зустрінуться із "Лозанною".

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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