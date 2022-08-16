"Динамо" та СК "Дніпро-1" пропустять стартовий тур УПЛ: відома причина

Чемпіонат розпочнеться 23 серпня матчем "Шахтар" – "Металіст 1925". Старт поєдинку о 13:00.

У цей день відбудуться ще три зустрічі. Одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" приймуть рівненський "Верес" і полтавську "Ворсклу" відповідно о 15:00. Дві години опісля розпочнеться поєдинок ковалівського "Колоса" та криворізького "Кривбаса".

Натомість на День незалежності запланували два матчі. О 13:00 пролунає стартовий свисток у поєдинку закарпатського "Миная" та "Львова". Львівський "Рух" прийме харківський "Металіст" о 15-й.

Ще два матчі – "Дніпро-1" – "Олександрія" та "Інгулець" – "Динамо" відбудуться пізніше. Обидва поєдинки перенесли через участь дніпровців і киян у Лізі Європи та Лізі чемпіонів відповідно.

Розклад матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

23 серпня

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 13:00

"Чорноморець" – "Верес" – 15:00

"Зоря" – "Ворскла" – 15:00

"Колос" – "Кривбас" – 17:00

24 серпня

"Минай" – "Львів" – 13:00

"Рух" – Металіст" – 15:00

Напередодні УПЛ оголосила транслятора турніру на найближчі три сезони. Футбольну першість на трьох майданчиках показуватиме Setanta Sports.