Динамо - Шахтар: що треба знати про матч за лідерство в УПЛ

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Чи вдасться Луческу і вдруге в сезоні здолати колишній клуб

"Динамо" на своєму полі прийме "Шахтар" в рамках 9 туру чемпіонату України. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". За версією букмекерів, фаворитом матчу є донецький клуб.

8 листопада 17:00

Київ, НСК "Олімпійський"

У цьому матчі ще нічого не вирішиться, але зустріч важлива для обох команд з точки зору турнірного становища. Вперше за останні роки саме столична команда підходить до протистояння з непримиренним суперником у статусі лідера УПЛ. За підсумками восьми зіграних турів у чемпіонаті "Динамо" випереджає "гірників" на чотири очки. У разі перемоги "біло-сині" помітно зміцнять лідируючі позиції, а для "Шахтаря" це шанс наздогнати конкурента.

Луческу проти свого колишнього клубу

На початку сезону команди вже зустрілися на полі в матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екстренером команди завершилася перемогою румунського фахівця з рахунком 3:1.

А в чемпіонаті, на відміну від минулих сезонів, гранди українського футболу проведуть два поєдинки, а не чотири. Тому принциповість першої зустрічі лише зростає.

Крім того, в рамках чемпіонату України команди грали один проти одного 65 разів. Кожна з команд виграла по 24 рази, ще 17 поєдинків завершилися внічию.

Міжнародна арена

І "Динамо", і "Шахтар" свої матчі цього тижня у Лізі чемпіонів програли, але зробили це зовсім по-різному. "Гірники" поступилися менхенгладбахській "Боруссії", зазнавши найбільшу домашню поразку в єврокубкових матчах - 0:6. Подібного розгрому чекали і у поєдинку киян проти "Барселони", але команда, граючи практично без усього основного складу через травми і коронавірус, витримала атаки каталонців і навіть відповіла - 1:2.

Прогноз

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. Ставки на перемогу "Шахтаря" приймаються з коефіцієнтом 2,05, тоді як успіх "Динамо" оцінений в 3,40. Укласти парі на нічию можна з котируванням 3,50.

Такий прогноз пояснюється тим, що динамівці не зможуть виставити на гру, як мінімум, половину основного складу. Через позитивні тести на COVID-19 команді не допоможуть Бущан, Бойко, Миколенко, Шапаренко, Цитаїшвілі, Дуелунд, Гармаш, Караваєв, Белуце, Супряга, а також травмовані Бурда, Тимчик і Костевич, дискваліфікація Бесєдіна закінчується лише в грудні.

"Шахтар" масово перехворів на коронавірус раніше і наразі має бойовий кадровий склад. Поза грою - лише травмовані Ісмаїлі та Коноплянка.

Де дивитись

Українське класичне протистояння відбудеться у неділю, 8 листопада, на домашній арені для обох команд - київському НСК "Олімпійський". Зустріч пройде без глядачів на трибунах через складну епідеміологічну ситуацію в столиці.

Уболівальники у прямому ефірі можуть подивитись матч на телеканалі "2+2". Також гра транслюватиметься безкоштовно на клубному каналі киян у Youtube. Стартовий свисток пролунає о 17:00.