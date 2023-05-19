УПЛ: "Днепр-1" в добавленное время дожал "Колос" и продолжил чемпионскую гонку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Днепр-1" – "Колос" – 2:1

Голы: Довбик, 57, Сарапий, 90+4 – Мякушко, 45+1

Начали обе команды активно. Уже в дебюте "спортклубовцы" могли пропустить, когда со значительной дистанции отважился пробить Кравченко – выше перекладины. "Днепр-1" ответил выстрелом Довбика со штрафного над девяткой.

Впоследствии Пеглоу отозвался на навес Пихаленка, но с острого угла головой пробил в голкипера. Еще острее ответили "хлеборобы" в середине тайма, когда Ориховский нанес удар в касание после паса Безбородько – штанга!

А перед перерывом "Колос" оформил гол в раздевалку. Опасность пришла с левого фланга атаки гостей. Фесюн бросил в прорыв Ориховского, тот отдал на Безбородько, а он отдал Мякушко. Хавбек нанес точный выстрел.

Со стартом второй половины "спортклубовцы" бросились отыгрываться. Сначала хозяева наработали на серию угловых. А потом джокеры Александра Кучера подготовили забитый Довбиком на 57-й минуте мяч.

Это Матаррита на левом фланге от лицевой линии подал на Танчика, а тот головой сбросил под удар Довбику. Форвард в касание отправил мяч под перекладину. Для бомбардира этот гол стал 24-м в нынешнем сезоне, поэтому он приблизился к "вечному" рекорду Мхитаряна (25 мячей) в упор.

Затем "Днепр-1" зажал "хлеборобов" на чужой половине. Танчик пробил в руки киперу, две возможности упустил Пеглоу (штанга и сэйв голкипера), а дальше Фесюн едва не выпустил за линию мяч после удара Когута головой.

Впоследствии "спортклубовцы" не использовали свободный удар за опрометчивую игру вратаря – Фесюн взял мяч в руки после передачи защитника ногой. Впрочем, ковалевцы отчаянно бросились под удар Пихаленка, которому сбросил Довбик. Но в добавленное время "Днепр-1" таки забил: голкипер пропустил подачу с фланга, и Сарапий головой отправил мяч в сетку – 2:1 в итоге.