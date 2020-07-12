"Динамо" втратило важливі очки в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" втратило можливість вийти на друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Команда Олексія Михайличенка в матчі 30 туру на виїзді зіграла внічию з "Олександрією" - 2:2.

За "біло-синю" команду дубль оформив Беньямін Вербич на 63 і 75 хвилинах гри, за олександрійців двічі з пенальті відзначився Максим Третьяков (23 і 89).

За підсумками цього та інших матчів 30 туру в турнірній таблиці УПЛ відбулися зміни, що впливають на боротьбу за друге місце і путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

"Динамо" набрало 56 очок і обійшло "Десну", яка програла донецькому "Шахтарю" (2:4), що вже завоював чемпіонство. На рахунку чернігівців 55 очок, однак київська команда залишилася на третьому місці. На другу позицію вийшла луганська "Зоря" з 57 пунктами, яка днем раніше обіграла "Колос" (2:0).

У наступному турі кияни на своєму полі зіграють саме з "Зорею". У разі перемоги команда Віктора Скрипника гарантує собі друге місце. Якщо ж "Динамо" обіграє луганчан, то вийде на друге місце, але щоб залишитися на ньому за підсумками сезону, необхідно буде перемагати ще й в останньому турі.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" завоювало Кубок України, здолавши у фінальному матчі в серії пенальті полтавську "Ворсклу".