"Динамо" в подготовке к ЛЧ разошлось миром с бывшим чемпионом Англии (видео)

Киевское "Динамо", проводящее тренировочный сбор в Австрии, в очередном контрольном матче сыграло вничью с английским "Вест Бромвичем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Контрольный матч
"Динамо" - "Вест Бромвич" - 1:1
Голы: Ванат, 76 - Филлипс, 56
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Караваев, Биловар, Захарченко, Гусев - Михайленко, Яцык, Буяльский - Торрес, Кабаев, Супряга (Задорожный, 35).
"Динамо" (с 61-й минуты): Игнатенко - Брагару, Михавко, Попов, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Волошин, Ярмоленко, Ванат.
Соперником киевлян стала некогда одна из самых популярных команд Англии - "Вест Бромвич Альбион". "Дрозды" пять раз побеждали в национальном Кубке и даже были чемпионами Англии, правда, очень давно - в 1920 году.
Сейчас клуб выступает во втором английском дивизионе - Чемпионшипе, где в прошлом сезоне финишировал девятым.
В первом тайме динамовцы создали несколько моментов, однако забить не удалось. Зато англичане открыли счет на 56-й минуте - после розыгрыша штрафного Филлипс переправил мяч в сетку.
На 61-й минуте тренерский штаб "бело-синих" полностью обновил состав, "Динамо" сравняло на 76-й - Ванат воспользовался ошибкой защитника, убежал к воротам и точно пробил мимо голкипера. Несмотря на активные действия обеих команд, счет остался неизменным - 1:1.
Это был четвертый спарринг киевлян на австрийских сборах и первая ничья. Ранее "бело-синие" выиграли один матч, а в двух уступили.
Контрольные матчи "Динамо":
Следующий спарринг киевляне проведут 16 июля против хорватского "Осиека".
Чемпионы Украины начнут путь в основной турнир ЛЧ со второго квалификационного раунда. На этом этапе команда встретится с победителем в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Первый матч "Динамо" проведет в гостях - 22 июля. Ответный матч состоится 29 июля в Люблине - на домашнем поле "Динамо" в еврокубковом сезоне.
Первая игра потенциальных соперников киевлян завершилась со счетом 2:0 в пользу "Жальгириса". Победитель в паре определится 15 июля, когда команды повторно встретятся на Мальте.
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