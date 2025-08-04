"Динамо" получило потенциальных соперников за выход в основной раунд ЛЧ

С кем встретится победитель пары "Динамо" - "Пафос"

Если подопечные Александра Шовковского пройдут кипрский "Пафос" в третьем квалификационном раунде, то в борьбе за место в основной сетке ЛЧ им придется встретиться с победителем противостояния между польским "Лехом" и сербской "Црвеной Звездой".

Матчи раунда плей-офф состоятся 19/20 и 26/27 августа. Команды, которые победят на этой стадии, попадут в основной этап Лиги чемпионов. Те, кто уступит, будут выступать в основном раунде Лиги Европы.

"Динамо" в квалификации ЛЧ-2025/26

"Динамо" уже преодолело один этап квалификации. Во втором отборочном раунде киевляне разгромили мальтийский "Хамрун Спартанс" с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах.

Противостояние с кипрским "Пафосом" в третьем круге квалификации состоится 5 и 12 августа. Первый матч пройдет в польском Люблине, который принимает еврокубковые игры киевлян. Начало - в 21:00 по киевскому времени.