"Динамо" получило потенциальных соперников за выход в основной раунд ЛЧ

Киевское "Динамо" узнало возможного соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Соответствующие пары были сформированы во время жеребьевки, состоявшейся в понедельник, 4 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Если подопечные Александра Шовковского пройдут кипрский "Пафос" в третьем квалификационном раунде, то в борьбе за место в основной сетке ЛЧ им придется встретиться с победителем противостояния между польским "Лехом" и сербской "Црвеной Звездой".
Матчи раунда плей-офф состоятся 19/20 и 26/27 августа. Команды, которые победят на этой стадии, попадут в основной этап Лиги чемпионов. Те, кто уступит, будут выступать в основном раунде Лиги Европы.
"Динамо" уже преодолело один этап квалификации. Во втором отборочном раунде киевляне разгромили мальтийский "Хамрун Спартанс" с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах.
Противостояние с кипрским "Пафосом" в третьем круге квалификации состоится 5 и 12 августа. Первый матч пройдет в польском Люблине, который принимает еврокубковые игры киевлян. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
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