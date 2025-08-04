RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Динамо" получило потенциальных соперников за выход в основной раунд ЛЧ

Фото: "Динамо" борется за основной раунд Лиги чемпионов (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" узнало возможного соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Соответствующие пары были сформированы во время жеребьевки, состоявшейся в понедельник, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

С кем встретится победитель пары "Динамо" - "Пафос"

Если подопечные Александра Шовковского пройдут кипрский "Пафос" в третьем квалификационном раунде, то в борьбе за место в основной сетке ЛЧ им придется встретиться с победителем противостояния между польским "Лехом" и сербской "Црвеной Звездой".

Матчи раунда плей-офф состоятся 19/20 и 26/27 августа. Команды, которые победят на этой стадии, попадут в основной этап Лиги чемпионов. Те, кто уступит, будут выступать в основном раунде Лиги Европы.

"Динамо" в квалификации ЛЧ-2025/26

"Динамо" уже преодолело один этап квалификации. Во втором отборочном раунде киевляне разгромили мальтийский "Хамрун Спартанс" с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах.

Противостояние с кипрским "Пафосом" в третьем круге квалификации состоится 5 и 12 августа. Первый матч пройдет в польском Люблине, который принимает еврокубковые игры киевлян. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Ранее рассказали о том, как "Пафос" перед игрой с "Динамо" подписал легендарного капитана сборной Бразилии.

Также читайте, с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в ближайших матчах еврокубков.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболДинамо