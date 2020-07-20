"Динамо" відправило у відставку Михайличенка і його тренерський штаб

Київське "Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. У відставку відправлені і його асистенти, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов.

Про це мовиться у заяві столичного клубу.

Під керівництвом наставника команда виграла Кубок України та насилу посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-лізі. Відставання від лідера першості донецького "Шахтаря" склало рекордні 23 очки.

У повідомленні зазначається, що керівництво клубу та уболівальників не задовольняє поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах.

Підготовку до нового сезону "біло-сині" почнуть з новим тренерським штабом, про склад якого буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, Михайличенко очолив "Динамо" в серпні минулого року. На цій посаді він змінив Олександра Хацкевича, під керівництвом якого "Динамо" втретє поспіль вилетіло з кваліфікації ЛЧ.

Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Він виграв з командою два чемпіонати, Кубок і Суперкубок України, а покинув свою посаду після вильоту команди з 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".