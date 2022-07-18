"Динамо" продовжило контракт із лідером команди
Керівництво київського "Динамо" домовилося щодо продовження співпраці з капітаном команди Сергієм Сидорчуком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
31-річний хавбек домовився про новий контракт із "біло-синіми". Оновлена угода діятиме до літа 2025 року.
Сидорчук є вихованцем запорізького "Металурга", а кольори "Динамо" захищає з 2012-го. У складі столичного гранда він відіграв уже 10 сезонів, тричі став чемпіоном України, а також здобув по три Кубка та Суперкубка країни.
Капітан вітчизняного гранда влітку мав пропозицію від "Аль-Айна" з Еміратів. У підписанні Сидорчука був особисто зацікавлений керманич команди Сергій Ребров.
Напередодні "Динамо" оголосило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". До переліку виконавців потрапили 28 футболістів.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
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