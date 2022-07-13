"Динамо" розгромно програло другий матч із "Ліоном"

Другий за вечір спаринг між французьким "Ліоном" і київським "Динамо" завершився впевненою перемогою команди Петера Боса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Ліон" – "Динамо" – 3:0

Голи: Люкеба, 53, Буйє, 74, Лега, 77

Першу нагоду забити "динамівці" змарнували на старті. Буяльський пробив через себе в падінні після навісу Циганкова, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. "Ліон" відповів моментом Екамбі, удар якого Бущан перевів на кутовий.

До перерви "ткачі" створили мінімум ще одну небезпеку біля воріт "Динамо". Той же Екамбі прострілив до центру штрафного майданчика, де Фавр не зміг акцентовано пробити.

Зате в другій половині "Ліон" своїми нагодами розпоряджався впевненіше. На 53-й хвилині Люкеба головою добив м'яч у сітку після сейву Бущана в моменті з ударом Мендеса.

Згодом "ткачі" завдали подвійного удару, забивши двічі впродовж чотирьох хвилин. Спершу Буйє наважився на удар із дистанції та застав зненацька Нещерета, який замінив у воротах Бущана. А потім Лега утік на побачення з кіпером і впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

Оговтатися після такого "динамівці" вже не зуміли. Хіба Ванат пробив під завісу матчу, та після його удару м'яч зрикошетив на кутовий. Тож після впевненої перемоги умовних резервістів основа "Динамо" іспит першою командою "Ліона" провалила.

Склад "Динамо": Бущан (Нещерет, 56) – Кендзьора (Тимчик, 68), Забарний, Попов (Боль, 68), Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський (Дубінчак, 46), Циганков, Вербіч (Ванат, 75) – Бєсєдін