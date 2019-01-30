Помічники головного тренера "Динамо" відвідають матчі "Олімпіакоса"

Фото: Олександр Хацкевич (twitter.com/dynamokyiv)

Тренерський штаб вивчатиме суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи

Асистенти головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича будуть присутні на двох матчах суперника команди по 1/16 фіналу Ліги Європи - грецького "Олімпіакоса". Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Олег Лужний і іспанський фахівець Едуардо Докампо спостерігатимуть за домашнім матчем у внутрішній першості проти "Паніоніоса", який відбудеться 2 лютого. На виїзному поєдинку проти ПАОКа, який запланований на 10 лютого в Салоніках, буде присутній лише Еду.

У середу, 30 січня, київський клуб почав другий підготовчий збір в Іспанії. Прямо з Марбельї "Динамо" відправиться до Греції, де 14 лютого проведуть перший матч проти "Олімпіакоса", а у відповідь - 21 лютого в Києві.

Динамівці вирушили на другий тренувальний збір до Марбельї



У списку Олександра Хацкевича 25 футболістів https://t.co/m06hKqcfVU pic.twitter.com/UzCj3eASvs — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 30, 2019

Нагадаємо, захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко не відправили разом з основним складом команди на зимовий збір і, швидше за все, готується перейти в оренду в інший клуб.