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"Динамо" в Лиге конференций: круг соперников сузился до двух

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Ньон, Понедельник 24 июля 2023 16:08
"Динамо" в Лиге конференций: круг соперников сузился до двух Фото: "Динамо" во время тренировочных сборов в Клагенфурте (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Четвертая команда по итогам сезона Премьер-лиги получила потенциальных оппонентов в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Киевское "Динамо" встретится либо с "Араратом-Арменией", либо с греческим "Арисом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка следующей стадии третьего по рангу еврокубка. "Бело-синие" начнут турнирный путь с третьего раунда квалификации.

"Динамо" попало в список сеянных команд. Итак, первый соперник киевлян определится в противостоянии второго раунда, в котором сойдутся "Арарат-Армения" и "Арис". Матчи этой стадии сыграют 27 июля и 3 августа.

В третьем же раунде первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. Столичный гранд не выбрал стадион для матчей в еврокубках, но ведет переговоры об аренде арены "Рапид" в Бухаресте. В прошлом году киевляне играли в польских Кракове и Лодзи.

В то же время потенциальных оппонентов получила и полтавская "Ворскла". В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций подопечные Виктора Скрипника могут встретиться с победителем противостояния кипрского АПОЭЛа и сербской "Войводины". Правда, сначала полтавчане должны пройти грузинскую "Дилу" из Гори.

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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Ворскла Динамо УЕФА
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