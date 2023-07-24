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"Динамо" в Лізі конференцій: коло суперників звузилося до двох

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Ньйон, Понеділок 24 липня 2023 16:08
"Динамо" в Лізі конференцій: коло суперників звузилося до двох Фото: "Динамо" під час тренувальних зборів у Клагенфурті (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Четверта команда за підсумками сезону Прем'єр-ліги отримала потенційних опонентів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА. Київське "Динамо" зустрінеться або з "Араратом-Вірменією", або з грецьким "Арісом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулося жеребкування наступної стадії третього за рангом єврокубка. "Біло-сині" розпочнуть турнірний шлях із третього раунду кваліфікації.

"Динамо" потрапило до переліку сіяних команд. Отже, перший суперник киян визначиться в протистоянні другого раунду, в якому зійдуться "Арарат-Вірменія" і "Аріс". Матчі цієї стадії зіграють 27 липня і 3 серпня.

У третьому ж раунді перший поєдинок відбудеться 10 серпня, а матч-відповідь – 17 серпня. Столичний гранд наразі не обрав стадіон для матчів у єврокубках, але веде перемовини про оренду арени "Рапід" у Бухаресті. Торік кияни грали в польських Кракові та Лодзі.

Водночас потенційних опонентів отримала і полтавська "Ворскла". У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій підопічні Віктора Скрипника можуть зустрітися з переможцем протистояння кіпрського АПОЕЛа та сербської "Войводіни". Щоправда, спершу полтавці повинні пройти грузинську "Ділу" з Горі.

До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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Ворскла Динамо УЕФА
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