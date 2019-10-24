Динамо - Копенгаген: анонс матчу

Київське "Динамо" прийме "Копенгаген" в третьому турі групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". На думку букмекерів, перевага у матчі на боці господарів поля. У заявці данської команди 20 футболістів.

24 жовтня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

"Динамо" і "Копенгаген" вперше зустрічаються в єврокубках і сьогодні посперечаються за перше місце в групі, що надалі дасть легшого суперника в плей-офф. Команди ділять першу сходинку, набравши по чотири очки після двох турів, в той час як їхні суперники по групі - лише по одному балу. Після цієї гри "Динамо" і "Копенгаген" вже в столиці Данії через два тижні проведуть матч-відповідь.

Київський клуб в першому турі переміг у рідних стінах "Мальме" - 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано". Чемпіони Данії стартували з домашньої перемоги над швейцарською командою (1:0), а потім розійшлися миром зі шведами (1:1).

Минулої неділі суперники провели чергові поєдинки у внутрішніх чемпіонатах. "Копенгаген" виявився сильнішим за "Есб'єрга" - 3: 1. Підопічні Столі Сольбаккена продовжують гонку за лідером першості "Мідтьюлланном", який попереду на чотири очки. Віце-чемпіон України впоралися з бронзовим призером "Олександрією" (1:0) і піднялися в турнірній таблиці на друге місце.