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"Копенгаген" відправився на матч з "Динамо" в складі 20 футболістів

Новини » Спорт    23.10.2019 - 14:54
"Копенгаген" відправився на матч з "Динамо" в складі 20 футболістів
Фото: футболісти "Копенгагена" (www.фк.дк)

Поєдинок групи Ліги Европи відбудеться вже завтра

Данський "Копенгаген" відправився на матчі третього туру групового раунду Ліги Європи з київським "Динамо". Про це інформує офіційний сайт клубу.

До складу делегації данської команди включені 20 футболістів. У заявку потрапив і воротар Стен Грютебуст, який відновився після травми.

До Києва на матч з "Динамо" вирушили такі гравці "Копенгагена":

Воротарі: Стен Грютебуст, Карл-Йохан Йонссон, Федерик Ібсен;
Захисники: Гільєрмо Варела, П'єр Бенгтссон, Сотіріос Папагіаннополус, Андреас Бьелланд, Карло Бартолец, Брайан Ов'єдо;
Півзахисники: Йенс стейдж, Микола Томас, Карлос Зека, Пеп Біль, Віктор Нельссон;
Нападники: Віктор Фішер, Піерос Сотера, Мохаммед дарів, Майкл Сантос, Ніклас Бендтнер, Расмус Фальк.

Матч між "Динамо" і "Копенгагеном" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 24 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.

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