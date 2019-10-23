"Копенгаген" відправився на матч з "Динамо" в складі 20 футболістів

Фото: футболісти "Копенгагена" (www.фк.дк)

Поєдинок групи Ліги Европи відбудеться вже завтра

Данський "Копенгаген" відправився на матчі третього туру групового раунду Ліги Європи з київським "Динамо". Про це інформує офіційний сайт клубу.

До складу делегації данської команди включені 20 футболістів. У заявку потрапив і воротар Стен Грютебуст, який відновився після травми.

До Києва на матч з "Динамо" вирушили такі гравці "Копенгагена":

Воротарі: Стен Грютебуст, Карл-Йохан Йонссон, Федерик Ібсен;

Захисники: Гільєрмо Варела, П'єр Бенгтссон, Сотіріос Папагіаннополус, Андреас Бьелланд, Карло Бартолец, Брайан Ов'єдо;

Півзахисники: Йенс стейдж, Микола Томас, Карлос Зека, Пеп Біль, Віктор Нельссон;

Нападники: Віктор Фішер, Піерос Сотера, Мохаммед дарів, Майкл Сантос, Ніклас Бендтнер, Расмус Фальк.

Матч між "Динамо" і "Копенгагеном" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 24 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.