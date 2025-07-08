"Динамо" и "Шахтер" потеряли более 50 млн долларов: что произошло с клубами?

Чистые финансовые потери киевского клуба составили 12,9 млн долларов. В то же время донецкий "Шахтер" оказался еще более убыточным - более 42,8 млн долларов.

Таким образом, сумма потерь "горняков" превысила показатель "Динамо" почти в 3,5 раза.

"Это значит, что в "Шахтере" бухгалтерия абсолютно белая, и плюс у бразильцев очень хороший аппетит", - отметили ведущие "ТаТоТаке".

В четверку клубов с наибольшими финансовыми потерями также вошли "Карпаты" из Львова, которые завершили год с минусом 8,5 млн долларов, и "Полесье", чей показатель достиг 4,7 млн долларов.

Интересно, что все эти четыре клуба являются одними из самых богатых и амбициозных клубов Украинской Премьер Лиги.

Несмотря на общую негативную динамику, нескольким украинским клубам удалось завершить год с прибылью.

Лучший результат показала "Ворскла", которая, несмотря на вылет в Первую лигу, сумела заработать 242,8 тыс. долларов.

Кроме нее, положительный финансовый итог имели "Кривбас" (159,6 тыс. долларов), "ЛНЗ" (81,3 тыс.), "СК Полтава2 (74,5 тыс.) и "Левый Берег" (7,6 тыс.).

Чистая прибыль украинских клубов за 2024 год до налогообложения: