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"Динамо" и "Шахтер" потеряли более 50 млн долларов: что произошло с клубами?

Игроки "Динамо" и "Шахтера" (фото: fcdynamo.com/news)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" стали самыми убыточными футбольными клубами Украины в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал спортивного журналиста Михаила Спиваковского.

Чистые финансовые потери киевского клуба составили 12,9 млн долларов. В то же время донецкий "Шахтер" оказался еще более убыточным - более 42,8 млн долларов.

Таким образом, сумма потерь "горняков" превысила показатель "Динамо" почти в 3,5 раза.

"Это значит, что в "Шахтере" бухгалтерия абсолютно белая, и плюс у бразильцев очень хороший аппетит", - отметили ведущие "ТаТоТаке".

В четверку клубов с наибольшими финансовыми потерями также вошли "Карпаты" из Львова, которые завершили год с минусом 8,5 млн долларов, и "Полесье", чей показатель достиг 4,7 млн долларов.

Интересно, что все эти четыре клуба являются одними из самых богатых и амбициозных клубов Украинской Премьер Лиги.

Несмотря на общую негативную динамику, нескольким украинским клубам удалось завершить год с прибылью.

Лучший результат показала "Ворскла", которая, несмотря на вылет в Первую лигу, сумела заработать 242,8 тыс. долларов.

Кроме нее, положительный финансовый итог имели "Кривбас" (159,6 тыс. долларов), "ЛНЗ" (81,3 тыс.), "СК Полтава2 (74,5 тыс.) и "Левый Берег" (7,6 тыс.).

Чистая прибыль украинских клубов за 2024 год до налогообложения:

  1. "Ворскла" - 242,8 тыс. долларов
  2. "Кривбасс" - 159,6 тыс.
  3. ЛНЗ - 81,3 тыс.
  4. "СК Полтава" - 74,5 тыс.
  5. "Левый Берег" - 7,6 тыс.
  6. "Александрия" -8,6 тыс.
  7. "Колос" -28,9 тыс.
  8. "Ингулец" -55 тыс.
  9. "Заря" -69,4 тыс.
  10. "Черноморец" - -247,4 тыс.
  11. "Верес" -547,9 тыс.
  12. "Рух" -810,8 тысячи
  13. "Металлист 1925" - -1,3 млн
  14. "Оболонь" - -1,7 млн
  15. "Полесье" - -4,7 млн
  16. "Карпаты" - 8,5 млн
  17. "Динамо" -12.9 млн
  18. "Шахтер" -42.8 млн

Напомним, что расписание на новый сезон Украинской Премьер-лиги уже известно.

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