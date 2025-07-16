"Динамо" - "Хамрун Спартанс": как Украина играла с Мальтой в еврокубках

История противостояний: когда украинские клубы не оставляли шансов Мальте

Украинские команды традиционно демонстрируют уверенную игру против соперников из Мальты. За шесть предыдущих встреч в европейских клубных турнирах, наши представители одержали пять побед, и только один матч завершился вничью.

Первыми украинцами, кто соревновался с мальтийскими клубами в еврокубках, стали футболисты одесского "Черноморца".

В сезоне 1995/96, в рамках предварительного раунда Кубка УЕФА, они без проблем прошли "Хибернианс". В выездном матче "моряки" победили с разгромным счетом 5:2. Тогда голами отметились Тимерлан Гусейнов, Андрей Гашкин, Василий Кардаш и дважды Владимир Мусолитин.

В ответном матче в Одессе "Черноморец" довершил дело, обыграв соперника 2:0 - голы забили Александр Козакевич и снова Владимир Мусолитин. Общий счет противостояния 7:2 стал убедительным доказательством разницы в классе между командами.

Эту тенденцию продолжил донецкий "Шахтер", который встретился с другим представителем Мальты - "Биркиркарой" - в отборочном раунде Кубка УЕФА сезона 1998/99.

В первом матче в Донецке "горняки" одержали победу 2:1. Голы тогда забили Юрий Селезнев и Валерий Кривенцов (с пенальти).

"Шахтер" - "Биркиркара" (фрагмент официальной программы матча)

В матче на Национальном стадионе в Биркиркаре, на глазах у 10 тысяч болельщиков местного клуба "Шахтер" был еще убедительнее - 4:0. В воротах соперника отличились вновь Селезнев и Кривенцов, а также Сергей Ковалев, оформивший дубль.

Общий счет 6:1 - очередная безапелляционная победа украинского клуба в противостоянии с мальтийским оппонентом.

В 2002 году в историю украинско-мальтийских клубных встреч вошел и запорожский "Металлург". Команда, которая в рамках квалификации Кубка УЕФА-2002/03 принимала "Биркиркару" в Днепропетровске на стадионе "Метеор", начала двухматчевое противостояние с победы 3:0. Тогда голами отметились Армен Акопян, Валентин Илиев и Александар Брджанин.

"Металлург" З - "Биркиркара" (фрагмент официальной программы матча)

Ответный матч в Мальте завершился без забитых мячей - 0:0. Это была единственная ничья между украинскими и мальтийскими клубами в истории, которая, однако, не изменила общей картины - уверенная победа украинцев по сумме двух встреч.

"Биркиркара" - "Металлург" З (фрагмент официальной программы матча)

Что это значит для "Динамо"

Нынешний соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов представляет ту же мальтийскую футбольную школу. Статистика предыдущих противостояний четко показывает, что украинские клубы доминируют над мальтийскими и в классе, и в результате.

Учитывая это, киевское "Динамо" имеет все шансы не просто пройти дальше, но и сделать это убедительно, продолжив череду беспроигрышных результатов Украины в таких парах.

Когда и где "Динамо" будет играть с "Хамрун Спартанс"

Будущее противостояние киевлян с 11-кратными чемпионами Мальты состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первый матч киевлян на выезде состоится 22 июля на стадионе "Виктор Тедеско" в Мальте. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Люблине будет проведен 29 июля, начало в 21:00 по Киеву. Напомним, что "бело-синие" будут проводить свои домашние еврокубковые матчи сезона-2025/26 именно в этом польском городе. Они будут играть на стадионе "Арена Люблин", который вмещает более 15 тысяч зрителей.

"Динамо" (если киевляне пройдут "Хамрун Спартанс") узнает своего соперника в следующем раунде Лиги чемпионов уже 21 июля.

Именно в этот день состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Матчи этой стадии запланированы на 5-6 августа (первые матчи) и 12-13 августа (ответные матчи).