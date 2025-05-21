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"Динамо" готово продать Ваната: при одном условии

Фото: Владислав Ванат (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" получило официальный запрос относительно возможного трансфера Владислава Ваната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Fotospor.

Кто претендует на форварда

На лучшего бомбардира УПЛ текущего сезона претендует турецкий "Трабзонспор".

Тренер команды Фатих Текке видит Ваната ключевым усилением в следующее межсезонье и лично настаивает на его подписании. В составе турецкого клуба уже играют трое украинцев - Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

По данным турецких СМИ, украинский клуб отреагировал на предложение отказом. Однако "Динамо" готово вернуться к переговорам после квалификации Лиги чемпионов.

Руководство киевлян готово рассмотреть продажу Ваната, но лишь при условии, что тот поможет команде пробиться в основной этап турнира. Ожидаемая сумма трансфера может достичь 10 миллионов евро.

Ванат в сезоне-2024/25

23-летний нападающий провел блестящий сезон, забив 21 гол в 44 матчах за "бело-синих". За тур до завершения чемпионата Украины он с 17 мячами в 27 встречах возглавляет гонку лучших бомбардиров УПЛ.

Также в сезоне он провел четыре матча за национальную сборную Украины, в которых забил два гола. Нападающий отличился в поединках Лиги наций: против Чехии (2:3) в групповом раунде и Бельгии (3:1) - в плей-офф.

Ранее также сообщалось об интересе к нападающему со стороны клубов испанской Ла Лиги и английской Премьер-лиги.

Контракт Ваната с "Динамо" действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

 

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