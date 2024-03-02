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"Динамо" со зрителями на трибунах минимально одолело "Черноморец"

Киев, Суббота 02 марта 2024 17:28
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"Динамо" со зрителями на трибунах минимально одолело "Черноморец" Фото: Владимир Шепелев оформил единственный мяч "бело-синих" (В. Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" обыграло "Черноморец" из Одессы в 19-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Динамо" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Шепелев, 37

"Бело-синие" с частичным возвращением фанатов на трибуны с первых минут буквально полетели вперед. Открыть счет киевляне могли на 1-й минуте, но Шапаренко с линии штрафной пробил мимо штанги. Впоследствии Бражко со штрафного размял голкипера. Далее Ванат на добивании после выстрела Шепелева не смог переиграть Варакуту.

Выдержав стартовый натиск "Динамо", одесситы пришли в себя после четверти часа игрового времени. Вот Ийеде получил передачу партнера на входе в штрафную и мощно пробил в ближний угол. Бущан контролировал ситуацию и перевел мяч в угловой.

Однако окончательное смещение эпицентра событий в середину поля в планы столичного гранда не входило. В середине тайма "Динамо" снова прибавило в активности. В частности, Ванат головой отправил мяч выше перекладины после углового. А на 37-й киевляне повели – кипер "Черноморца" не справился с выстрелом Волошина, а Шепелев сыграл на добивании.

В дебюте второй половины команды обменялись моментами. Перспективный прострел Кабаева не смогли замкнуть ни Ванат, ни Волошин. А "моряк" Авагимян пробил в руки Бущану после передачи Брагару. Впоследствии размял вратаря "Черноморца" и Ванат.

В районе 70-й минуты команды упустили четыре (!) возможности забить на двоих. "Моряк" Ийеде освободился от опеки Михавко после передачи из глубины и пробил в руки голкиперу. В ответ Кабаев ударом со средней дистанции вынудил поработать Варакуту. Впоследствии дважды на ударных позициях оказался Бражко – без голов.

В конце концов и одного забитого мяча "Динамо" хватило для очередной победы под руководством Александра Шовковского. Киевляне набрали 34 очка и, по крайней мере, временно поднялись на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" идет на 9-й позиции (23 пункта).

К слову, ранее подготовили фоторепортаж со стадиона "Динамо" со зрителями на трибунах.

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