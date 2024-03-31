"Динамо" сокрушило "Ворсклу" на выезде: матч УПЛ длился четыре часа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Ворскла" – "Динамо" – 1:5

Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пенальти), 77, Ярмоленко, 78

Столичный гранд завладел инициативой с первых минут. Правда, к действительно опасным моментам дело дошло в середине тайма. Это Волошин проверил бдительность Исенко выстрелом в девятку – сэйв кипера. В ответ Фелипе с лета пробил над воротами после углового.

А на 30-й минуте "динамовцы" повели в счете. Сирота из собственной половины забросил мяч в чужую штрафную на Ваната. Форвард убежал от двух защитников, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота полтавчан.

"Ворскла" попыталась сразу ответить. Повод представился довольно быстро. Крупский справа принял диагональ и прострелил в центр под удар Кане – малиец в два касания пробил в левый угол, но Тымчик заблокировал выстрел африканца. А дальше матч почти на 2 часа прервала воздушная тревога.

Такая продолжительная вынужденная пауза пошла на пользу "Динамо". Несколько атак киевлян полоскотали нервы болельщиков "бело-зеленых", а в добавленное арбитром к первому тайму время мяч во второй раз побывал в воротах полтавчан. Волошин транзитом через Фелипе отдал передачу Бражко, а тот принял мяч и пробил точь-в-точь в угол.

Окончательно все вопросы о победителе поединка "динамовцы" сняли на старте второй половины. Толи сбил Ваната в собственной штрафной – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Шапаренко и пробил под штангу без шансов для Исенко, сделав счет разгромным.

Последующие минуты превратились в формальность. Впрочем, "Динамо" впоследствии забило еще дважды. Сначала Шапаренко перебросил мяч над Исенко после прорыва Волошина. А в следующей атаке Ярмоленко после передачи Бражка элегантно обыграл голкипера "Ворсклы" – 0:5.

Полтавчане смогли организовать гол престижа. Хозяевам поля удалась контратака под занавес встречи. Корниенко прорвался левым флангом и прострелил под удар, а Ковталюк точным выстрелом размочил счет. На большее "Ворсклы" не хватило.