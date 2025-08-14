RU

"Динамо" или "Шахтер" - кто выше: УЕФА обновил клубный рейтинг

Фото: УЕФА обновил клубный рейтинг (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов. В свежей версии списка фигурируют, в частности, девять отечественных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

ПСЖ не попал в топ-3

Матч за Суперкубкок УЕФА между ПСЖ и "Тоттенхэмом" формально подвел черту под сезоном-2024/25. Готовясь к старту главных турниров новой кампании, европейский футбольный союз уточнил текущие позиции грандов и других команд континента.

Французский ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл все, кроме клубного чемпионата мира, не попал даже в тройку лучших. Дело в том, что рейтинг учитывает достижения за последние пять лет, а в течение всего этого срока были клубы более успешные, чем новый коллектив нашего Ильи Забарного.

Поэтому на первой строчке находится клуб другого украинского легионера - мадридский "Реал" Андрея Лунина - 117,5 очка. В тройку лучших также входят мюнхенская "Бавария" (108,25) и миланский "Интер" (107,25). ПСЖ в данном списке лишь шестой (94,5).

Топ-10 обновленного рейтинга УЕФА:

  1. "Реал" (Испания) - 117,5 очка
  2. "Бавария" (Германия) - 108,25
  3. "Интер" (Италия) - 107,25
  4. "Манчестер Сити" (Англия) - 102,75
  5. "Ливерпуль" (Англия) - 101,5
  6. ПСЖ (Франция) - 94,5
  7. "Байер" (Германия) - 85,25
  8. "Боруссия" Д (Германия) - 84,75
  9. "Барселона" (Испания) - 83,25
  10. "Рома" (Италия) - 80,5

"Шахтер" держится в топ-50 континентального рейтинга (фото: ФК "Шахтер")

"Шахтер", "Динамо" и другие

В обновленном списке упоминаются девять украинских клубов. В частности, уже несуществующий "Днепр-1".

Несомненным лидером здесь является донецкий "Шахтер", который продолжает удерживать позиции среди топ-50 лучших клубов континента. "Динамо" - очень сильно отстало: сейчас оно 115-е. Третью строчку среди отечественных команд занимает луганская "Заря" - 128-я в Европе.

Украинские клубы в обновленном рейтинге УЕФА:

  • 50 "Шахтер" (Донецк) - 38 очков
  • 115. "Динамо" (Киев) - 13,5
  • 128. "Заря" (Луганск) - 12.
  • 143. "Днепр-1" (Днепр) - 10,5
  • 283. "Ворскла" (Полтава) - 4,5
  • 315. "Александрия" - 1,5
  • 316. "Кривбасс" (Кривой Рог) - 2,5
  • 317. "Полесье" (Житомир) - 1,5
  • 318. "Колос" (Ковалевка) - 2

Что такое клубный рейтинг и для чего он нужен

Клубный рейтинг УЕФА - это система оценки футбольных клубов, которая основывается на их результатах в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций за последние пять сезонов.

В расчет входят выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Клубы получают очки за победы, ничьи, выход в следующие раунды и финальные стадии турниров.

Рейтинг используется для формирования корзин при жеребьевке, а также влияет на распределение квот для стран на участие в еврокубках.

Ранее сообщили, что "Шахтер" потерял шестерых лидеров перед ответным матчем ЛЕ с "Панатинаикосом".

Также читайте, как провал "Динамо" оставил Украину без Лиги чемпионов впервые за 20 лет.

