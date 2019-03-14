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"Динамо" і "Челсі" назвали стартові склади на матч Ліги Європи

Новини » Спорт    14.03.2019 - 19:14
"Динамо" і "Челсі" назвали стартові склади на матч Ліги Європи
Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

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Стали відомі стартові склади київського "Динамо" і лондонського "Челсі" на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рішення тренерських штабів.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук (к) – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Гармаш

Запасні: Бущан, Шабанов, Смирний, Алібеков, Че Че, Андрієвський, Буено

Челсі: Кепа – Дзаппакоста, Крістенсен, Рюдігер, Алонсо – Канте, Ковачіч, Лофтус-Чік – Хадсон-Одой, Жиру, Вілліан (к)

Запасні: Кабальєро, Аспілікуета, Давід Луїс, Жоржінью, Барклі, Азар, Педр

Нагадаємо, на матчі працюватиме німецька бригада арбітрів.

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