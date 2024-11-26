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Дин Лижэнь – Гукеш Доммараджу: кто выиграл вторую партию матча за шахматную корону мира

Сингапур, Вторник 26 ноября 2024 16:16
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Дин Лижэнь – Гукеш Доммараджу: кто выиграл вторую партию матча за шахматную корону мира Фото: Чемпион и претендент сошлись на ничьей (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион Дин Лижэнь не смог переиграть индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу во второй партии поединка за титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат партии.

Китаец сыграл белыми фигурами. Партия завершилась быстрой ничьей – за досками соперники провели ориентировочно 3 часа.

Под занавес дебюта Дин получил небольшое преимущество. Однако реализовать ее не сумел. Уже после 23-го хода чемпион и претендент согласились на ничью. В поединке продолжил лидировать 17-й чемпион мира (1,5:0,5).

Гукеш остался доволен партией. 18-летний индиец назвал успехом ничейный результат "черными" в чемпионской встрече. Тем временем Дин подтвердил намерение играть, прежде всего, осторожно и рад результатам жеребьевке.

Регламент поединка рассчитан на 14 партий и тай-брейк (при необходимости). Следующая партия состоится в среду, 27 ноября. Матч за мировую шахматную корону в этом году принимает Сингапур, а за титул впервые в истории соревнуются два представителя Азии.

Кто такой Гукеш Доммараджу

Уроженец Ченная, играть в шахматы начал в 7 лет на школьном факультативе. Самый молодой победитель турнира претендентов за всю историю.

В детстве и юности становился чемпионом Индии и Азии. На Кубке мира-2023 дошел до четвертьфинала, где уступил норвежцу Карлсену. В этом году в турнире претендентов опередил американца Накамуру и россиянина Непомнящего. Со сборной Индии триумфовал на Шахматной олимпиаде-2024, а также выиграл индивидуальное первенство.

Прозвище – Gukesh D. Отец работает ЛОР-хирургом, а мать – микробиолог.

К слову, ранее составили подборку новых спортивных сериалов с документалкой о Ферстаппене.

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