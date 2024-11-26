Дін Ліжень – Гукеш Доммараджу: хто виграв другу партію матчу за шахову корону світу

Чинний чемпіон Дін Ліжень не зміг переграти індійського гросмейстера Гукеша Доммараджу в другій партії поєдинку за титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат партії .

Китаєць зіграв білими фігурами. Партія завершилася швидкою нічиєю – за дошками суперники провели орієнтовно 3 години.

Під завісу дебюту Дін отримав невелику перевагу. Проте, реалізувати її не зумів. Уже після 23-го ходу чемпіон і претендент погодилися на нічию. У поєдинку продовжив лідирувати 17-й чемпіон світу (1,5:0,5).

Гукеш залишився задоволений партією. 18-річний індієць назвав успіхом нічийний підсумок "чорними" в чемпіонській зустрічі. Тим часом Дін підтвердив намір грати передусім обережно та радий результатам жеребкування.

Регламент поєдинку розрахований на 14 партій та тай-брейк (у разі необхідності). Наступна партія відбудеться в середу, 27 листопада. Матч за світову шахову корону цьогоріч приймає Сингапур, а за титул уперше в історії змагаються два представники Азії.

Хто такий Гукеш Доммараджу

Уродженець Ченнаю, грати в шахи почав у 7 років на шкільному факультативі. Наймолодший переможець турніру претендентів за всю історію.

У дитинстві та юності ставав чемпіоном Індії та Азії. На Кубку світу-2023 дійшов до чвертьфіналу, де поступився норвежцю Карлсену. Цьогоріч у турнірі претендентів випередив американця Накамуру та росіянина Непомнящого. Зі збірною Індії тріумфував на Шаховій олімпіаді-2024, а також виграв індивідуальну першість.

Прізвисько – Gukesh D. Батько працює ЛОР-хірургом, а мати – мікробіолог.