RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Дым над Киево-Печерской лаврой: в ГСЧС сообщили детали возгорания на Печерске

19:40 07.04.2026 Вт
2 мин
Огонь охватил 150 квадратов в хозяйственной постройке на Печерске
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Возле Лавры вспыхнул пожар 7 апреля (ГСЧС)

В Киеве произошел пожар в Печерском районе, возгорание возникло в хозяйственной постройке. Вероятно, пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской лавры.

Информация о возгорании на улице Лаврской поступила к спасателям 7 апреля в 13:11. Горело одноэтажное недействующее здание.

Пожар удалось ликвидировать в 13:43. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров.

По данным спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что на территории Киево-Печерской лавры горит здание.

Что стало причиной

Причину возникновения возгорания будут устанавливать правоохранители. Сейчас обстоятельства пожара выясняются.

Напомним, в ночь на 24 января 2026 года во время массированного обстрела пострадали объекты Киево-Печерская лавра, которые входят в список ЮНЕСКО. В частности, повреждены здания возле Дальних пещер и церковь, выбиты окна и двери, но сами пещеры уцелели. Специалисты уже проводят обследование и готовятся к восстановлению.

В начале февраля нынешнего года заповедник приостановил прием гостей из-за сильных морозов, чтобы обезопасить людей и сохранить исторические памятники. Ограничения действовали до улучшения погодных условий, после чего работу возобновили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
