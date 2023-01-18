Ситуация в экономике ЕС улучшается: блок избежит рецессии благодаря падению цен на газ

Европейский Союз может избежать рецессии в этом году, поскольку цены на газ снижаются, а расходы фонда восстановления пополняют экономику, заявил Bloomberg TV вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президент Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса Bloomberg TV .

"С осени мы наблюдаем некоторые положительные признаки", - сказал Домбровскис. Он добавил, что цены на энергоносители "ниже, чем ожидалось ранее, потому что наши газовые хранилища были заполнены в начале зимы", а погода была относительно мягкой.

Домбровскис также указал на ограничение цен на российскую нефть и реакцию ЕС на кризис, включая план восстановления, помогающий экономикам стран-членов. "Таким образом, мы действительно ожидаем более незначительного экономического спада в конце года, чем ожидалось ранее, возможно, мы также сможем избежать технической рецессии", - сказал он.

Домбровскис сказал, что инфляция "похоже, достигла пика, она заметно снизилась в декабре", но он отметил, что "базовая инфляция остается все еще высокой, так что да, есть положительные признаки, но мы должны сохранять бдительность".

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил агентству Bloomberg, что он уверен, что крупнейшая экономика Европы избежит рецессии в этом году, несмотря на отсутствие поставок энергоресурсов из России. Германия переживает зимний энергетический кризис в лучшей форме, чем опасались всего несколько недель назад, и Шольц сказал, что диверсификация поставок газа имеет решающее значение для поддержания экономики.

Напомним, под технической рецессией понимается снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.