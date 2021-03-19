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На сервісі "Дія" планують запустити електронний вступ до ВНЗ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 11:53
На сервісі "Дія" планують запустити електронний вступ до ВНЗ Фото: дівчина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство освіти та науки планує запустити на електронному сервісі "Дія" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. Там хочуть надавати повну інформацію для абітурієнтів.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, у "Дії" планують зосередити повний контент щодо електронного вступу й електронного кабінету вступника. МОН також хоче продовжити розвивати платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Там зокрема планують запустити кабінет вчителя та випустити мобільні застосунки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створює Єдиний державний веб-портал цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта". На ньому можна отримати доступ до навчальних матеріалів; освітніх ресурсів; а також інформацію про організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти. За результатами проходження модулів можна буде отримати електронний сертифікат.

Як писало РБК-Україна, Шкарлет також заявляв, що цього року в Україні почнуть стежити за працевлаштуванням випускників вишів. МОН планує запустити електронну систему моніторингу.

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