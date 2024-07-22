Действует в интересах Украины. Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

Бывший премьер Британии Борис Джонсон предложил свой мирный план экс-президенту США Дональду Трампу только по собственной инициативе. Но действует он в интересах Украины.
Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ми Україна".
"Бывший премьер (Великобритании, - ред.) Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мнения, но я считаю, что мы не должны также не ценить его смелость. Он все же по своей инициативе провел встречу с Трампом", - отметила чиновница.
По ее словам, в ходе переговоров с Трампом Джонсон пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос, как добавила вице-премьер, очень ценен, поскольку у экс-премьера Британии есть авторитет, признание и коммуникация с республиканцами.
"Безусловно, он имеет право на свое мнение. И он действует в самых лучших интересах Украины и может себе такое позволить, поскольку знает позицию нашего президента (Владимира Зеленского, - ред.), знает позицию украинцев. Он делает такие шаги, пытаясь создать поле для дискуссий", - отметила Стефанишина.
Напомним, вчера, 21 июля, бывший премьер Британии Борис Джонсон обнародовал мирный план для Украины, который мог бы в случае переизбрания на пост президента США использовать Дональд Трамп.
Такой план, в частности, предусматривает, что российские солдаты должны отступить на территории, которые были под их оккупацией до 24 февраля 2024 года.
Также Джонсон предлагает заменить часть американских солдат в странах Европы украинцами, которые бы сдерживали российскую угрозу.
Такую инициативу бывший премьер Британии опубликовал спустя несколько дней после того, как провел встречу с Дональдом Трампом в США.
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