Холанд в проклятии, взлет "Сокола" в Европе, регби "первого яруса": анонс выходных в спорте

Старт киевского "Сокола" в хоккейном Континентальном кубке, битва грандов в квалификации к чемпионату Европы-2024, начало плей-офф Кубка мира по регби, этап MotoGP в Индонезии и борьба Эрлинга Холанда за поездку в Германию состоятся в грядущий уикенд.

"Сокол" – "Црвена Звезда"

13 октября, 20:30, Белград, "Пионир", трансляция на YouTube-канале IIHF

Хоккейный чемпион Украины стартует на евроарене в пятницу. В течение трех дней "соколята" сыграют три матча в Белграде, чтобы в однокруговом турнире с "Црвеной Звездой", "Каунасом" и "Ференварошем" определить обладателя одной путевки в третий раунд квалификации Континентального кубка. В прошлом году "Кременчуг" начал и вылетел на 3-м этапе, потерпев три поражения.

Нидерланды – Франция

13 октября, 21:45, Амстердам, "Йохан Кройф Арена", трансляция на MEGOGO

Центральный матч 7-го тура отбора на Евро-2024 примет Амстердам. "Оранье" дома попробуют остановить крейсер Дидье Дешама. Сборная Франции выиграла все 5 поединков квалификации, а в стартовом туре уже крушила нидерландцев (4:0). Теперь подопечные Рональда Кумана обязаны побеждать, потому что Греция то и дело норовит обойти нидерландцев в заочной борьбе за второе место.

Фото: Весной Франция сокрушила нидерландцев 4:0 (marca.com)

Ирландия – Новая Зеландия

14 октября, 22:00, Сен-Дени, "Стад де Франс", трансляция на Rugby Pass TV

В субботу наконец-то стартует плей-офф Кубка мира по регби. На штамп "досрочный финал" готовый претендент – матч первой и четвертой сборной в мировом рейтинге. Ирландцы выиграли все поединки на групповом этапе, а вот новозеландцы проиграли французам на старте турнира. Но на этой же стадии Кубка мира-2019 "Олл Блэкс" разобрали объединенных ирландцев на запчасти (46:14).

Мото Гран-при Индонезии

15 октября, 10:00, Центральный Ломбок, "Мандалика", трансляция на канале "Первый автомобильный"

Сражение за чемпионскую корону в MotoGP продолжится в Индонезии. После этапа в Японии из круга претендентов отпал итальянец Марко Беццекки. После дождевого гран-при в Мотеги разрыв между двумя лидерами – испанцем Хорхе Мартином и Франческо Баньяи из Италии – сократился до трех пунктов в пользу последнего. В прошлом году на "Мандалике" обе гонку провалили.

Фото: Хорхе Мартин выиграл спринт в Японии (eurosport.com)

Норвегия – Испания

15 октября, 21:45, Осло, "Уллевол", трансляция на MEGOGO

Эрлинг Холанд и компания попытаются зацепиться едва ли не за последний шанс поехать на Евро-2024. Сборная Норвегии в отборе уже отстала на 5 пунктов от шотландцев. С испанцами скандинавов разделяют 2 очка, но у тех еще есть матч в запасе. Итак, поражение в очном поединке окончательно разобьет мечты звездного поколения о форуме в Германии. Последнее появление норвежцев на Евро датировано 2000-м...