Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"Диалог между президентом Зеленским и президентом Трампом уже налажен и он установлен. И как раз здесь именно скорость этого телефонного разговора прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств, который, повторюсь, уже налажен, существует и продолжается", - сказал министр.

Сибига также подтвердил, что обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.

"Команды начнут практическую работу для организации такой встречи. Это то, что я могу вам сказать по состоянию на сейчас", - резюмировал Сибига.