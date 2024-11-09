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Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД

Суббота 09 ноября 2024 16:37
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Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным главой Америки Дональдом Трампом уже налажен. Команды начнут готовить встречу.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"Диалог между президентом Зеленским и президентом Трампом уже налажен и он установлен. И как раз здесь именно скорость этого телефонного разговора прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств, который, повторюсь, уже налажен, существует и продолжается", - сказал министр.

Сибига также подтвердил, что обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.

"Команды начнут практическую работу для организации такой встречи. Это то, что я могу вам сказать по состоянию на сейчас", - резюмировал Сибига.

Напомним, на днях после выборов президента США Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности. В частности, поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.

Кроме того, Зеленский добавил, что сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно как для всего мира, так и для справедливого мира.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Андрей Сибига
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