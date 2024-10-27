Ди Вэнс рассказал, оставит ли Трамп США в НАТО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания покинет страну в НАТО. Однако для него важно, чтобы трансатлантический альянс не был "просто социальным клиентом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венса.

По словам Ди Венса, Трамп хочет, чтобы НАТО было сильным.

"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Но он также хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени", - сказал кандидат Трампа в вице-президенты.

В то же время, когда журналист попросила Ди Венса дать прямой ответ о намерениях Трампа, Ди Венс заявил, что США останутся в НАТО.

"Мы останемся в НАТО", - сказал он.