Ді Венс розповів, чи залишить Трамп США у НАТО

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі обрання залишить країну в НАТО. Однак для нього важливо, щоб трансатлантичний альянс не був "просто соціальним клієнтом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венса.

За словами Ді Венса, Трамп хоче, аби НАТО було сильним. "Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря", - сказав кандидат Трампа у віцепрезиденти. Водночас, коли журналіст попросила Ді Венса дати пряму відповідь щодо намірів Трампа, Ді Венс заявив, що США таки лишаться в НАТО. "Ми залишимося в НАТО", - сказав він.