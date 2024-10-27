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Ді Венс розповів, чи залишить Трамп США у НАТО

США, Неділя 27 жовтня 2024 20:38
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Ді Венс розповів, чи залишить Трамп США у НАТО Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі обрання залишить країну в НАТО. Однак для нього важливо, щоб трансатлантичний альянс не був "просто соціальним клієнтом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венса.

За словами Ді Венса, Трамп хоче, аби НАТО було сильним.

"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря", - сказав кандидат Трампа у віцепрезиденти.

Водночас, коли журналіст попросила Ді Венса дати пряму відповідь щодо намірів Трампа, Ді Венс заявив, що США таки лишаться в НАТО.

"Ми залишимося в НАТО", - сказав він.

Трамп заявляв, що виведе США з НАТО

Нагадаємо, що за даними французького єврокомісара Тьєррі Бретона, у 2020 році, під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявляв про те, що НАТО, нібито, "мертве" й обіцяв вийти з Альянсу.

"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас... До речі, НАТО померло, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", - заявив тоді Трамп.

Натомість український президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США вийдуть з НАТО, то світ втратить щонайменше Польщу та Балтію.

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НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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