ДФС працює у штатному режимі, - КП "Вода Донбасу"

Вчора повідомлялось, що ДФС не працюватиме через ремонт

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) працює у штатному режимі. Про це повідомляє сайт комунального підприємства "Компанія Вода Донбасу".

"Виконуються роботи по усуненню великого витоку на водогоні діаметром 1200 мм, від якого вода подається в місто Авдіївку від Донецької фільтрувальної станції. При цьому ДФС працює у штатному режимі", - зазначили у прес-службі водопостачальника

Як повідомляється, під час ремонту подача води в Авдіївку буде здійснюватися одним водоводом, тому можливе часткове зниження обсягів води, що подається.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДФС тимчасово припинить роботу через ремонт.