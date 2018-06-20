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ДФС працює у штатному режимі, - КП "Вода Донбасу"

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 14:54
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)

Вчора повідомлялось, що ДФС не працюватиме через ремонт

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) працює у штатному режимі. Про це повідомляє сайт комунального підприємства "Компанія Вода Донбасу".

"Виконуються роботи по усуненню великого витоку на водогоні діаметром 1200 мм, від якого вода подається в місто Авдіївку від Донецької фільтрувальної станції. При цьому ДФС працює у штатному режимі", - зазначили у прес-службі водопостачальника

Як повідомляється, під час ремонту подача води в Авдіївку буде здійснюватися одним водоводом, тому можливе часткове зниження обсягів води, що подається.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДФС тимчасово припинить роботу через ремонт.

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Теги публікації: Донецьк, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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