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ДФС работает в штатном режиме, - КП "Вода Донбасса"

НовостиОбщество    20.06.2018 - 14:54
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)

Вчера сообщалось, что ДФС не будет работать из-за ремонта

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) работает в штатном режиме. Об этом сообщает сайт коммунального предприятия "Компания Вода Донбасса".

"Выполняются работы по устранению крупной утечки на водоводе диаметром 1200 мм, от которого вода подается в город Авдеевку от Донецкой фильтровальной станции. При этом ДФС работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе водоснабжения

Как сообщается, во время ремонта подача воды в Авдеевку будет осуществляться одним водоводом, поэтому возможно частичное снижение объемов подаваемой воды.

Напомним, ранее сообщалось, что ДФС временно прекратит работу из-за ремонта.

В Херсонской области руководителю ГФС объявлено о подозрении Хуг: ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остается напряженной
Теги публикации: Донецк, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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