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В ході конфлікту в Лівії загинули 35 людей

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 17:16
В ході конфлікту в Лівії загинули 35 людей
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com/ItalianPolitics)

Командування Лівійської національної армії повідомило про 14 загиблих бійців

В результаті збройного конфлікту в Лівії, починаючи з 4 квітня, загинули 35 людей. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані уряду національної згоди Лівії.

Міністр охорони здоров'я уряду згоди Ахмід Омар заявив, що станом на вечір 7 квітня отримали поранення або загинули 50 осіб. Сьогодні вранці в міністерстві оновили дані про жертви. В ході зіткнень загинули 35 людей.

У свою чергу, командування Лівійської національної армії повідомило про 14 загиблих бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак Військово-повітряних сил уряду національної згоди Лівії здійснив авіаудар до південно-захід від Тріполі. Нанесли авіаудар по аеродрому військової бази Ель-Ватия. Так, генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі. У США вважають, що всі учасники конфлікту повинні повернутися на колишні позиції.

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