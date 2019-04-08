ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Передмістя Тріполі покинули понад 2,8 тис. осіб, - ООН

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 17:36
Передмістя Тріполі покинули понад 2,8 тис. осіб, - ООН
Ілюстративне фото (twitter.com/ItalianPolitics)

Військові зіткнення в місті заважають аварійно-рятувальним службам надавати допомогу населенню

Понад 2,8 тис. осіб залишили передмістя столиці Лівії Тріполі в результаті настання лівійської армії під керівництвом маршала Халіфи Хафтара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначає гуманітарний координатор ООН по Лівії Марія до Валле Рібейро, військові зіткнення в місті заважають аварійно-рятувальним службам надавати допомогу населенню, а також спричинили пошкодження мереж електропостачання.

"Насильство, спровоковане лівійським командувачем, загрожує розпалити громадянську війну в масштабах повстання 2011 року, яке свергло і вбило давнього диктатора Муаммара Каддафі", - заявила Марія до Валле Рібейро.

Рібейро попередила, що ескалація насильства погіршує становище мігрантів, які перебувають у місцях ув'язнення у Тріполі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Крім того, в результаті збройного конфлікту в Лівії, починаючи з 4 квітня поточного року, загинули 35 людей.

 

 

 

США вимагають припинити наступ на Тріполі ВПС Лівії нанесли авіаудар по аеродрому недалеко від Тріполі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЛивияпроисшествиеООН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся