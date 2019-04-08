Передмістя Тріполі покинули понад 2,8 тис. осіб, - ООН

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Військові зіткнення в місті заважають аварійно-рятувальним службам надавати допомогу населенню

Понад 2,8 тис. осіб залишили передмістя столиці Лівії Тріполі в результаті настання лівійської армії під керівництвом маршала Халіфи Хафтара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначає гуманітарний координатор ООН по Лівії Марія до Валле Рібейро, військові зіткнення в місті заважають аварійно-рятувальним службам надавати допомогу населенню, а також спричинили пошкодження мереж електропостачання.

"Насильство, спровоковане лівійським командувачем, загрожує розпалити громадянську війну в масштабах повстання 2011 року, яке свергло і вбило давнього диктатора Муаммара Каддафі", - заявила Марія до Валле Рібейро.

Рібейро попередила, що ескалація насильства погіршує становище мігрантів, які перебувають у місцях ув'язнення у Тріполі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Крім того, в результаті збройного конфлікту в Лівії, починаючи з 4 квітня поточного року, загинули 35 людей.