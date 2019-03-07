Причетним до розтрати коштів "Спецтехноекспорту" обрали запобіжний захід

Чинному і 4 екс-службовцям "Спецтехноекспорту" обрали запобіжний захід

Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения действующему и четверым бывшим служащим "Спецтехноэкспорта", которые причастны к хищению 55,5 млн гривен средств госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что 6 и 7 марта 2019 года суд избрал меры пресечения действующему директору, бывшему директору и еще трем бывшим служащим дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного предприятия "Спецтехноэкспорт".

Действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн ​​гривен залога, бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по делу о завладении 2,3 млн долларов.

Соломенский суд Киева арестовал директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере, до 1 мая, с возможностью внесения залога в размере 7 млн гривен.