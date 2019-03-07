Причетним до розтрати коштів "Спецтехноекспорту" обрали запобіжний захід

Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)

Чинному і 4 екс-службовцям "Спецтехноекспорту" обрали запобіжний захід

Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід чинним і чотирьом колишнім службовцям "Спецтехноекспорту", які причетні до розкрадання 55,5 млн гривень коштів держпідприємства. Про це повідомляє прес-служба САП.

Повідомляється, що 6 та 7 березня 2019 року суд обрав запобіжний захід діючому директору, колишньому директору і ще трьом колишнім службовцям дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Державного підприємства "Спецтехноекспорт".

Чинному керівникові підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн гривень застави, колишньому керівнику держпідприємства - утримання під вартою з можливістю внесення 1,9 млн гривень застави.

Екс-директору департаменту - утримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн гривень застави, колишньому начальнику сектора - утримання під вартою з можливістю внесення 1,5 млн гривень застави і колишньому заступнику директора - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 4 березня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали діючого і колишнього директорів Спецтехноекспорта по справі про заволодіння 2,3 млн доларів.

Солом'янський суд Києва заарештував директора держпідприємства "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса, раніше затриманого НАБУ по справі про корупції в оборонній сфері, до 1 травня, з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн гривень.